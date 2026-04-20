毎週月曜よる10時 日本テレビ系で放送中のバラエティー番組「月曜から夜ふかし」が、最新回（4月27日放送回）より、動画配信サービス・Netflixで見逃し配信されることが決定！Hulu、TVer、日テレTADAに加えて、Netflixでの配信が決まり、世界へ配信されることになる。日本テレビのレギュラーバラエティーで、Netflixで見逃し配信されるのは「Golden SixTONES」に続き2番組目の挑戦。海外の視聴者より寄せられた「見たい！」という