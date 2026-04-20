萩原聖人（54）が20日、東京・シネマート新宿で行われた主演映画「月の犬」（横井健司監督、24日公開）完成披露試写会で、子役の渋谷そらじ（8）から「『ガチャガチャやりたい』と言ったら2回、やらせてくれた。優しかったです」と、子供好きな一面を明かされ、笑みを浮かべた。「月の犬」は、反社会で生きてきた中、連れ添った妻の病気に気づかずに亡くしたことを悔やみ、極道の世界を離れ、知らない街に流れ着き、1人の少年・将