ピン芸人の吉住が20日、都内で行われた映画『君のクイズ』（5月15日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】雰囲気ガラリ！ブラックコーデで登場した吉住クイズプレイヤーの椎名役で吉住は出演。この日は晴れやかな衣装で登場し「今日は女優ということでパーマを強めに当ててきました」と報告した。「すごくおもしろい映画なので大ヒットする。なので、もう芸人と名乗るのは辞めようかと。今日から女優と名