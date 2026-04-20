吉住「今日から女優」 映画『君のクイズ』完成披露で宣言
ピン芸人の吉住が20日、都内で行われた映画『君のクイズ』（5月15日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】雰囲気ガラリ！ブラックコーデで登場した吉住
クイズプレイヤーの椎名役で吉住は出演。この日は晴れやかな衣装で登場し「今日は女優ということでパーマを強めに当ててきました」と報告した。「すごくおもしろい映画なので大ヒットする。なので、もう芸人と名乗るのは辞めようかと。今日から女優と名乗っていきたい」と芸人とは一変したオーラを放ちながら宣言していた。
作家・小川哲氏の同名小説を実写映画化。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村倫也、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる。さらに、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦役でムロツヨシが出演し、物語をかき乱す存在となっている。
舞台あいさつには、中村、神木、ユースケ・サンタマリア、堀田真由、水沢林太郎、福澤重文、白宮みずほも参加した。
【全身ショット】雰囲気ガラリ！ブラックコーデで登場した吉住
クイズプレイヤーの椎名役で吉住は出演。この日は晴れやかな衣装で登場し「今日は女優ということでパーマを強めに当ててきました」と報告した。「すごくおもしろい映画なので大ヒットする。なので、もう芸人と名乗るのは辞めようかと。今日から女優と名乗っていきたい」と芸人とは一変したオーラを放ちながら宣言していた。
舞台あいさつには、中村、神木、ユースケ・サンタマリア、堀田真由、水沢林太郎、福澤重文、白宮みずほも参加した。