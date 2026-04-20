「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表に先立ち、高市総理大臣が記者団の取材に応じ、「すぐに避難できる態勢の維持、非常持ち出し品の常時携帯など」とともに「社会経済活動の継続」を呼びかけた。三陸沖で起きた地震について、政府は別の大規模な地震が起きる可能性が普段より高まっているとして、20日午後7時半に「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表した。これに先立ち総理官邸で高市総理は、「北海道・三陸沖後発地