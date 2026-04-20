県は物価高対策の一環として、県産米の購入時に増量する支援策を今週24日・金曜日から始めると発表しました。県産米5kgにつき、1kgが上乗せされます。（村岡知事）「お米の値段も高止まりし、苦しい思いをしているご家庭も多いと思う。家計の負担を全県的に広く抑えることができるのでは」この「県産米 ぶち得！！プラスワン購入支援キャンペーン」は、県産米5kgを購入すると県が1kgを上乗せし、6kgを5kg分の価格で販売する