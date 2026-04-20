大阪市は２０日、同市内に在住・在勤・在学している人を対象に、６月６日にYANMAR HANASAKA STADIUMで開催される「サッカー国際親善試合なでしこジャパン（日本女子代表）対南アフリカ女子代表」の試合観戦チケットをプレゼントすると発表した。座種はカテゴリー３「ゾーン内自由席」。募集定員は１０組２０人で、申し込みが多数の場合は抽選となる。申込期間は２１日午後２時から５月８日午後１１時５９分までで、当選者の