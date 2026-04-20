福岡県内各地で20日、最高気温が25℃以上の夏日となりました。「春の熱中症」に注意が必要です。 ■河津憲二朗フィールドキャスター「久留米市にやってきました。手元の温度は26.7℃を示していますが、日差しの影響もあって、体感はそれ以上に感じます。」■街の人「かなり暑いですね。暑さが身にしみます。」「去年よりは暑くなるのが早いと思います。（Q.半袖？）長袖だったら暑かったから。」20日の久留米市の