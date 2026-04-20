小型艇や無人水上艇を組み合わせた新戦術水面効果翼を活用した有人水上機の開発を行っているアメリカのスタートアップ企業、リージェント社は2026年4月、防衛用途に向けた無人水面効果翼機「スクワイア」の飛行デモンストレーションに成功したと発表しました。【写真】武装した有人機型も開発中水面効果翼機とは、水面スレスレを飛行することで、機体下面と水面のあいだの空気の流れにより生じる揚力を利用する航空機のことで