青森県で震度5強を観測した地震で、東京・西新宿の東京都庁の45階、地上およそ200メートルにある展望室で一時、来庁者が取り残されました。東京都によりますと、午後4時50分ごろの地震発生直後、都庁北展望室に130人程度、南展望室180人程度が滞在していたということです。展望室までのエレベーターは地震の影響で、最寄り階で自動停止し乗客が降り、けが人や体調不良者はいなかったということです。閉じ込められた人はいませんで