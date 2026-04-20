福岡市・天神の百貨店、大丸福岡天神店が、11年ぶりに食品フロアを一新します。再開発でにぎわいが増す天神で、高まる手土産需要を取り込む狙いです。■中村安里記者「大丸福岡天神店の食品フロアが大きく変わるということですが、一体どう生まれ変わるのでしょうか。」20日、その概要が発表されました。■博多大丸・村本光児 社長「活気ある天神に対して、我々が何ができるかということで、このデパ地下の誕生を企図しました。」