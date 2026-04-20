4月20日に行われていた水沢競馬は、三陸沖を震源とする震度5強の地震に伴う津波警報の発令を受け、第10競走から第12競走までを取り止めとした。【水沢・留守杯日高賞】ギリギリで捕らえた！セイクリスティーナが執念の差し切り安全面を考慮主催する岩手県競馬組合は、「安全かつ公正な競馬の施行に支障があると判断したため」と発表。これにより、当日の最終3競走が取り止めとなった。同組合は「ファンの皆様や関係者の皆様に