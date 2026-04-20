次世代モビリティ「mibot」 次世代モビリティとして注目されている1人乗りの電気自動車の試乗会が岡山市で開かれました。 広島県東広島市の自動車メーカー「KGモーターズ」が手掛けた1人乗りの電気自動車「mibot」です。 出資している「ちゅうぎんキャピタルパートナーズ」が、岡山県内の法人向けに開いた試乗会には、約30人が集まりました。 「mibot」は最高速度60kmで、