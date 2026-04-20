マツコ・デラックスが20日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。復帰2週目で元気な姿を見せた。この日は髪を後ろに流すことなく自然な状態で登場。番組開始から舌鋒（ぜっぽう）鋭く、絶好調。番組中盤では、AD企画のVTR終わりで「ごめんなさい、今ゲップしちゃいました。ごめんなさい。音が入ってたら、すいません」と謝罪。実際には、音は拾われてなかった。Xではマツコのゲップに対し「マツコは生放送でゲッ