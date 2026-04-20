20日午後4時52分ごろ、東北地方で最大震度5強の地震がありました。気象庁は北海道から東北にかけての太平洋沿岸に津波警報･津波注意報を発表、その後、津波注意報に切り替えました。この地震による静岡県内の震度は以下の通りです。【震度２】富士市・沼津市・富士宮市・三島市・御殿場市・清水町・小山町・静岡市清水区・伊豆市【震度１】裾野市・長泉町・静岡市葵区・駿河区・藤枝市・焼津市・島田市・牧之原市・吉田町・浜松市