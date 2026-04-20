ガソリン価格の高騰が続く中で、政府は価格を抑えるための補助金政策を実施しています。これにより、店頭価格は一時の190円前後から170円程度まで下がり、家計への負担軽減を実感しやすい状況です。一方、補助金の財源は税金であり、家計としては負担と給付の両面が存在します。 本記事では、補助金開始時点のガソリンの基金残高約2800億円で国民にどう「お得になる」のか、税金負担との関係などを整理しましょう。