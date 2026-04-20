海上自衛隊岩国基地は同僚隊員の車のトランクに隠れ基地内に不正に入門しようとした21歳の海士長を停職10日の懲戒処分に、民間人を殴り全治1カ月のけがを負わせた45歳の1等海曹を停職5日の懲戒処分としました。海上自衛隊岩国基地によりますと第31整備補給隊に所属する21歳の海士長はおととし（2024年）8月2日の午後9時すぎ、同僚隊員の車のトランクに隠れて岩国基地に不正に入門しようとしたということです。アメリカ軍の憲兵隊に