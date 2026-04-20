岐阜市の交差点で20日朝、路線バスが乗用車に追突し、バスの乗客1人がケガをしました。警察などによりますと、20日午前7時15分ごろ、岐阜市八代3丁目の交差点で、岐阜バスの路線バスが乗用車に追突しました。この事故で、バスの乗客の男性1人がケガをして病院に救急搬送されましたが、軽傷とみられるということです。岐阜バスによりますと、バスはおよそ50人が乗った山県バスターミナル発 西鏡島行きで、ケガをした