便秘や血便などの症状は、痔などの良性の病気でも見られる一方で、大腸がんのサインである可能性もあります。大腸がんは日本人に最も多いがんの一つで、早期に発見できれば治癒を目指すことができる病気です。漫画家・小説家・俳優の内田春菊さんは、痔だと思って受診したことをきっかけに2015年に大腸がんが見つかりました。本記事では、大腸がん発覚までの経緯や当時の症状、見逃してはいけない症状について、日本消化器外科学会