宿泊予約サイトで「この価格ならお得」と思って予約したにもかかわらず、現地でチェックイン時に追加料金を請求されて驚いた経験はありませんか。その代表例が「入湯税」ですが、実はホテルや旅館では表示されている宿泊料金とは別に、現地で支払う必要がある費用がいくつか存在します。 本記事では、こうした“表示外費用”の種類と注意点について詳しく解説します。 代表的な表示外費用「入湯税」とは 入湯税は