ストレスによる倦怠感を改善するには、適切な対処法を知ることが重要です。セルフケアで軽減できる場合もあれば、専門的なサポートが必要なケースもあります。本章では、日常で実践できるストレスマネジメントから医療機関での治療までを幅広く紹介します。無理なく続けられる方法を見つけていきましょう。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医