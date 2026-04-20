倦怠感と心の疲れを解消するチェックリスト。カウンセリングや薬の始め方とは?

ストレスによる倦怠感を改善するには、適切な対処法を知ることが重要です。セルフケアで軽減できる場合もあれば、専門的なサポートが必要なケースもあります。本章では、日常で実践できるストレスマネジメントから医療機関での治療までを幅広く紹介します。無理なく続けられる方法を見つけていきましょう。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

心理的ストレスへの対処とケア

心理的ストレスによる倦怠感を軽減するには、ストレスマネジメントと専門的な支援の活用が有効です。ここでは、具体的な対処法を紹介します。

ストレスマネジメントの実践方法

ストレスマネジメントには、認知行動療法的アプローチ、リラクゼーション技法、時間管理、社会的支援の活用などがあります。認知行動療法では、ストレスの原因となる思考パターンを認識し、より適応的な考え方に修正します。たとえば、完璧主義や過度な責任感を緩和し、現実的な目標設定を行うことで、心理的負担が軽減されます。リラクゼーション技法としては、腹式呼吸、漸進的筋弛緩法、マインドフルネス瞑想が有効です。これらは自律神経のバランスを整え、副交感神経を優位にすることでリラックス状態を促します。また、仕事や家事のスケジュールを見直し、適切な休息時間を確保することも重要です。趣味や運動、友人との交流など、自分にとって楽しい活動を意識的に取り入れることで、ストレス耐性が向上します。

専門医によるカウンセリングと薬物療法

ストレスによる倦怠感が改善しない場合には、心療内科や精神科での専門的な治療が必要となります。カウンセリングや心理療法では、ストレスの原因を整理し、対処スキルを習得します。認知行動療法や対人関係療法は、うつ病や不安障害に対して有効性が確立されています。薬物療法では、選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）やセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRI）などの抗うつ薬が用いられます。これらは脳内の神経伝達物質のバランスを整え、抑うつ気分や倦怠感を改善します。効果が現れるまでに2～4週間程度を要し、副作用として吐き気や腹痛、便秘などの消化器症状が生じることがあります。治療は数カ月から1年以上継続することが一般的で、症状の改善後も再発予防のために継続が推奨されます。

まとめ

倦怠感は日常生活の質を大きく低下させる症状であり、その背景には多様な要因が存在します。睡眠の質の低下、更年期におけるホルモン変動、心理的ストレス、貧血や甲状腺機能異常といった身体疾患など、原因を特定するためには症状の詳細な観察と血液検査が不可欠です。生活習慣の見直しやストレスマネジメントにより改善が期待できる場合もありますが、症状が持続する場合には医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

参考文献

厚生労働省慢性疲労症候群

日本甲状腺学会甲状腺の病気について

国立がん研究センター がん情報サービス「倦怠感（だるさ）」