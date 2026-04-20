【その他の画像・動画等を元記事で観る】週刊少年ジャンプの人気漫画「キルアオ」（原作：藤巻忠俊（代表作：「黒子のバスケ」、「ROBOT×LASERBEAM」）が毎週土曜23時よりテレ東系列にて放送中。この度、aespaが歌う「ATTITUDE 」に乗せた本作のノンクレジットオープニング映像が解禁となった。アニメーションの最前線を走る圧倒的なクリエイティブが炸裂する映像となっている。冒頭では雨の街並みを歩くハードボイルドな大狼十三