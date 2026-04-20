AIを動かす最新のロジック半導体（GPUやTPU）のパワーを最大限発揮させるためのメモリー半導体（HBM）に生産資源が集中。それ以外のメモリー（DRAMやNAND）が高騰している（写真はイメージ）あらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説