●夜はところどころで一時にわか雨。折り畳み傘が活躍●今夜から黄砂が飛来。あす21日(火)はしっかりと空が霞む見通し●今週も天気は周期変化。晴れると5月並みの暖かさに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜は概ね落ち着いた空模様となりました。きょう20日(月)の明け方に、細かい雨雲が県の西部に掛かりましたがすでにこの雨雲は北へと抜けて、再び落ち着いた空模様が戻っています。 きょう20日(月)の明け方の雨は九州付近の