女優秋田汐梨（22）と俳優池田匡志（26）がダブル主演するフジテレビの連続ドラマ「share（シェア）」（月曜深夜1時、関東ローカル、全8話）の初回が、今日20日深夜に放送される。女子高生日下はる（秋田）が、ゲイの藤原理央（池田）を好きになり、彼の住むシェアハウスへ。理央は「男として好きにならないでね」と条件付きで快諾。はるは思いを隠すと決意する。累計30万部突破の三つ葉優雨氏の同名コミック「share」が原作。秋田