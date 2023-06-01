【プレミアリーグ第33節】(Hill Dickinson Stadium)エバートン 1-2(前半0-1)リバプール<得点者>[エ]ベト(54分)[リ]モハメド・サラー(29分)、フィルヒル・ファン・ダイク(90分+10)<警告>[エ]ジョーダン・ピックフォード(22分)、ジェームズ・ガーナー(90分+12)観衆:52,585人