任期満了に伴う埼玉県久喜市長選は19日投開票され、元市議の新人貴志信智氏（39）が、3選を目指した自民党推薦の現職梅田修一氏（51）らを破り、初当選を果たした。いずれも無所属。投票率は50.01％。梅田氏は、片山さつき財務相が応援に駆けつけるなど国政とのつながりをアピールしたが、若さを強調し、新しい市政への転換を訴えた貴志氏に及ばなかった。