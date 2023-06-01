任期満了に伴う福岡県朝倉市長選は19日投開票され、元市議会議長の新人中島秀樹氏（62）が、3期目を目指した現職林裕二氏（75）＝自民推薦＝を破り、初当選を果たした。いずれも無所属。投票率は46.33％で過去最低。選挙戦で、中島氏は若者の流出抑制を掲げ、企業誘致による雇用創出や子育て支援の充実を主張。林氏は農業や観光業の振興を訴えたが及ばなかった。