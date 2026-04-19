タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドル、＝LOVE（イコールラブ）が18、19の両日、初の単独スタジアムライブとなる横浜スタジアムで8周年ツアーの最終公演を行った。2日間で自身最大規模となる約7万人を動員し、観客を熱狂の渦に誘った。デビューから9年かけてたどり着いた大舞台。「青春“サブリミナル”」で幕を開け、最新曲「劇薬中毒」を生演奏で披露するなど、迫力満点のパフォーマンスを繰り広げた。初披