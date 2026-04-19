お笑いタレント・有吉弘行（51）が19日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、歴代“最強”の子役について語る場面があった。「子役」の話題になると、有吉は「最強は誰なんだろうね?芦田愛菜、安達祐実、『おしん』の小林綾子さん」と挙げる。そこで「坂上忍さんは?」という声が上がると、有吉は「1位では絶対にないね」と私見を展開していた。また「国民的で視聴率のことも考えると、