◇セ・リーグ広島0―2DeNA（2026年4月19日マツダスタジアム）広島の先発・床田寛樹は8回を6安打2失点の力投。しかし味方打線の援護がなく、今季2敗目を喫した。直球に力があり、緩い変化球をうまく絡めた。しかし3回に犠飛で先制を許すなどし「粘り切れなかった。先頭が出た回がほぼ点になっている」と反省した。今季の12球団の開幕投手でただ一人、勝てていない。「先に点を取られたらきつい」と淡々と話した。