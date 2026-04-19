奈良競輪のF2ナイターが19日、2日目を迎えた。6Rガールズ予選は下条未悠（25＝富山）が豪快に捲り、後続を6車身離した。初日から連勝して決勝へ臨む。今節は新しいフレームを導入した。「昨日（初日）より長い距離を踏んでも上がりタイム（10秒4）は変わらなかった。良かった。まだ自分でカマシとか、かけてないので分からない部分はあるけど。フレームはいいと思う。昨日よりフォームも良かったかな」。手応えをつかんだ様