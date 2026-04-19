歌手の石川ひとみ（66）が19日、東京・大手町三井ホールで、「『まちぶせ』発売45周年記念コンサート〜Forever〜」を行った。この日、用意された500席は完売。開演前から熱心なファンがコールを送った。シンフォニー調にアレンジした「まちぶせ」のイントロに乗って、真っ赤なドレスで登場すると会場は大歓声と拍手で迎えた。「たくさんの皆さんが集まっていただいてうれしいです」と感謝を示すと、「心に残る記念の時間を、皆さま