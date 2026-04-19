◇セ・リーグ中日5―7阪神（2026年4月19日甲子園）中日は今季2度目の4連敗で、借金はワーストを更新する「11」に膨れ上がった。エース・高橋宏が5回1/3を6失点、5四死球で3敗目。打線に5点の援護をもらいながら、リードを守れず、球団を通じて、「あれだけ点を取ってもらったのに、申し訳ない投球をしてしまいました」と悔やんだ。泥沼にはまり、浮上の兆しが見えない。阪神戦の開幕6連敗は球団史上初で、不名誉記録を