◇ファーム・リーグ・西地区ソフトバンク3―1オリックス（2026年4月19日タマスタ筑後）ソフトバンクの中村稔弥投手（29）がオリックスとのファーム公式戦で先発登板。6回78球無失点、5安打4奪三振だった。「変化球でカウントをとりながら、真っすぐでファールをとるのがテーマだった。真っすぐで押せたからこそ変化球が生きた」前回登板の12日のオリックス戦（杉本商事）では、3回62球5安打4失点だった。反省を生かし