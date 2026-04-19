◇ファーム・リーグ・西地区 ソフトバンク3―1オリックス（2026年4月19日 タマスタ筑後）

ソフトバンクの中村稔弥投手（29）がオリックスとのファーム公式戦で先発登板。6回78球無失点、5安打4奪三振だった。

「変化球でカウントをとりながら、真っすぐでファールをとるのがテーマだった。真っすぐで押せたからこそ変化球が生きた」

前回登板の12日のオリックス戦（杉本商事）では、3回62球5安打4失点だった。反省を生かして1週間出力アップを目指し、川原弘之R＆Dグループスキルコーチとフォームの修正に取り組んだ。投球時に踏み出した右足の膝が前に出る癖を直し、地面の力を使えるように改良。同コーチは約1キロのメディシンボールを使ったドリルなどを考案し「下半身の使い方を改善していきたい。徐々にブルペンでの球速も上がってきている」と取り組みの意図と成果を口にした。

この日は6回でマウンドを降りたが「アドレナリンも出ていたのでもっと（長く）いけると思う」と自信をにじませた。斉藤和巳2軍監督（48）も「良かったよ。球数もある程度投げられるようになってきた」と称えた。

昨季はロッテで、1軍では15試合投げて20イニングと、中継ぎで活躍してきた。1試合6イニングは「（いつぶりか）分からない」というほど久しぶりで、まだ伸びしろが大きい。1軍昇格を目指して、ロングリリーフにも対応できる実力をつけていく。（昼間 里紗）