テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）が19日、放送され、「中東不安でエネルギー危機！緊迫する日中関係外国人論客がぶった斬る！ニッポンの大問題SP」をテーマに外国出身の論客らが出演し、議論をかわした。混迷するイラン情勢やそれに伴う原油不足、米国や中国との関係、不法就労問題など幅広い話題がテーマに。その中で、「チャイナリスク」や中国との関係について、ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラ