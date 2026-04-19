昨年の朝日杯FS優勝馬カヴァレリッツォは3番人気に推されたが13着。好位3番手を手応え良く進んでいるように見えたが、最後の直線では後退した。初コンビのレーンは「ポジションを取るのに脚を使ったけど、すぐ折り合いはつきました。ただ、道中の折り合いが完全ではないところがあって…。その分、最後の脚がなかった。気持ち2000メートルは長い気がします」と振り返った。