◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、神宮球場)ドラフト4位ルーキーの増居翔太投手が、プロ初先発。初回から三者凡退と落ち着いた立ち上がりを見せました。先頭で迎えたのは、前日にホームラン含む猛打賞の躍動を見せていた巨人・佐々木俊輔選手。わずか3球で見逃し三振に取ります。さらに2番・松本剛選手には5球目のストレートでライトフライ。今季初スタメンとなったライト・並木秀尊選手がしっかりと捕球しました。続く3