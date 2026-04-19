熊本地震の経験を継承しようと住民参加の大規模な防災訓練が18日、熊本市東区の秋津校区でありました。秋津校区は益城町に隣接し、熊本地震で大きな被害を受けた地域で、今回約800人が参加する大規模な訓練になりました。 熊本地震相当の地震が発生したという想定で、避難所での避難者の受け付けやケガの応急手当、炊き出しなどを訓練しました。 熊本地震の体験を話し合うシンポジウムでは、車中泊を体験した人が普段か