◇高校野球春季兵庫県大会2回戦武庫荘総合4―5東洋大姫路（2026年4月19日ウインク姫路）公立の実力校・武庫荘総合に、投打二刀流の逸材がいた。背番号10の片山翔貴（2年）だ。今春選抜に出場した東洋大姫路との一戦に、「4番・DH兼先発投手」の「大谷ルール」で出場。投打に、強烈なインパクトを残した。「（手応えは）完璧でした。相手は甲子園に出ていて、こちらは挑む側なので、攻めて攻めて、攻めまくるという気持ち