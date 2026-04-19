俳優の志尊淳さん（31）と長濱ねるさん（27）が、19日放送の『Golden SixTONES』にゲスト出演。ご褒美グルメをかけてSixTONESとともに、様々なゲームに挑戦しました。2人は、日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分から放送）に出演。同い年で大親友だという京本大我さん（31）とのドラマ初共演について志尊さんは「大我って、現場でマイペースなのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて…」と