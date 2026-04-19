第86回皐月賞芝2000メートル（2026年4月19日中山競馬場）重賞勝ち馬9頭、有力馬がズラリそろった牡馬クラシック第1弾G1「皐月賞」は1番人気のロブチェンがコースレコードを0秒1更新する1分56秒5で制し、ホープフルSに続く2度目のG1制覇を飾った。2着に4番人気リアライズシリウス、3着には9番人気ライヒスアドラーが入った。配当は3連複が1万420円、3連単は4万110円。スポニチ予想陣は万哲、鳥谷越が○◎△で高配を提供し