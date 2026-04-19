◇プロ野球 パ・リーグ 楽天ーロッテ(19日、楽天モバイルパーク)楽天が村林一輝選手の3試合連続タイムリーで先制に成功しました。ロッテとの同一カード初戦では、両チーム無得点のまま迎えた延長11回にサヨナラタイムリーを放った村林選手。翌日の2戦目でも3回に迎えた2アウト満塁の好機で先制タイムリーを放っていました。さらにこの試合では5回の1アウト3塁の好機でも追加点となるタイムリー。連日躍動を見せていました。そんな