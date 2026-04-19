BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）が18日に放送され、番組MCを務めるお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（58）がVTRに登場した巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28＝米国）の姿に盛り上がる場面があった。「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。「さまぁ〜ず」の2人、