BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）が18日に放送され、番組MCを務めるお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（58）がVTRに登場した巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28＝米国）の姿に盛り上がる場面があった。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。「さまぁ〜ず」の2人、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めている。

「シン・ジャイアンツ分析SP」と題された今回。番組は3月27日の開幕戦（対阪神、東京D）で球団32年ぶりの開幕戦外国人1番を務め、見事に初回先頭打者本塁打を放ってチームを勝利へと導いたキャベッジにインタビューを敢行した。

キャベッジがにこやかに登場するなり、スタジオでは大竹が「ブルース・ウィリスかなと思った」とポツリ。映画「ダイ・ハード」シリーズなどで知られるハリウッドスターの名前を出し、その“そっくりさん”ぶりを指摘した。

そして、「お笑いが大好きなので勉強させてもらいたい」というキャベッジからさまぁ〜ずへのメッセージでVTRが終わると、今度は三村が「一回、だから、アレやってもらいたいね。全身オレンジのユニホームで、ヘルメットで『アルマゲドン』」とブルース・ウィルス（71）主演映画「アルマゲドン」の名前を出し、大竹も「ヒーローインタビューの時にこうやって（ヘルメットを）持って」とノリノリだった。

確かに、広角が上がった時に下からあおった表情が特にブルース・ウィルスによく似ているキャベッジ。お笑い好きだと明かしただけに、今後のお立ち台でそんなシーンが見られる…かも？