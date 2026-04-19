モデルでタレントの本田紗来（19）が19日、自身のインスタグラムを更新。入学式コーデを披露した。紗来は「入学式の時の写真です」と書き出し、茶色く染めた髪をサイドでまとめ、胸元の大きなリボンが華やかなブラウスを合わせたスーツ姿を披露。「あたたかく素敵なお友達や先輩方に出会うことができ、充実しています1日1日大切に、頑張りますっ」と近況をつづった。これにファンからは「可愛すぎ〜」「素敵です」「爽や