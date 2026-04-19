NCT WISH、ボーイズグループNCT WISHの勢いが止まらない。新曲で世界中を魅了するという抱負だ。4月19日、ソウル・KSPO DOMEにて、NCT WISH初のコンサートツアー「INTO THE WISH：Our WISH」開催記念の記者会見が開催された。【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能この日の公演は、4月17日から3日間にわたって開催されたアンコールコンサートの最終日で、3公演すべてが先行販売で全席完売を記録し、グループの急激な成長を確信