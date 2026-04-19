落語家・立川志らく(62)が19日、自身のXを更新。人気バンドのライブを鑑賞したことを報告した。志らくは「昨年の東京ドームに続いて今年は国立競技場でのMrs.グリーンアップルのライブ」とし、人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」の国立競技場での公演を鑑賞したことを明かした。今回は「娘達を連れて参じました」と家族で訪問したそうで、「とにかくパワーのある粋なライブ。三人の個性とテクニック、そして愛嬌と哀愁。人気が